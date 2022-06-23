Son dakika haber... Uyuşturucu sarılı kazaktaki incelemeyle yakalandı, 17,5 yıl hapse mahkum edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Uyuşturucu sarılı kazaktaki incelemeyle yakalandı, 17,5 yıl hapse mahkum edildi

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Uyuşturucu sarılı kazaktaki incelemeyle yakalandı, 17,5 yıl hapse mahkum edildi

Son dakika haber... Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır sahasında uyuşturucu sarılı kazaktaki inceleme sonucu tutuklanan tır şoförü, 17 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır sahasında uyuşturucu sarılı kazaktaki inceleme sonucu tutuklanan tır şoförü, 17 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

2020 yılının mayıs ayında Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemleri için sırada bekleyen tırların olduğu alanda çanta bulan tır şoförleri, durumu gümrük memurlarına bildirdi. Yapılan incelemede çantanın içindeki 52 beden kazağa sarılı 6 bin 668 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gümrükteki güvenlik kameralarının kayıtları saniye saniye incelendi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Aktaş, hapların sarılı olduğu kazaktan olayın aydınlatılabileceği üzerinde durarak biyolojik örnek tetkiki istedi. ???????Ayrıca görüntüleri bir iz bulmak için defalarca izleyen Savcı Aktaş ve polisler, bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Şüpheli tır sürücüsü A.O'nun kan örneği ve kazaktan alınan biyolojik örnek kriminal incelemeye gönderildi. A.O'nun kan örneğiyle kazaktan alınan biyolojik örnek uyumlu çıktı. Bunun üzerine savcının talimatıyla gözaltına alınan tır şoförü A.O. tutuklandı.

Sanık A.O. hakkında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen hafta görülen duruşmada A.O, uyuşturucu hapların ve sarılı bulundukları kazağın kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, A.O'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis ile 50 bin lira idari para cezası verdi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Mahkum Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title