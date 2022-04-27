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Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre KARAMAN'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'sine ise ev hapsi cezası verildi.

KARAMAN'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'sine ise ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütünün kente uyuşturucu madde getirip, piyasaya süreceği bilgisini aldı. Şüphelilerin kimlikleri ile kullandıkları aracın plakasını belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Ekipler, dün içinde Y.D., O.K., H.B., S.T. ve S.Y.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada satışa hazır bir miktar eroin, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D., O.K. ve H.B. 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı, S.Y. ve S.T. ye ev hapsi verildi.

 


Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Haberler

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