Son dakika haber... Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Son dakika habere göre Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi. Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları minibüsü kent girişinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan minibüsteki 3 kişi, kovalamaca sonucu Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı. Minibüste yapılan aramada 1490 uyuşturucu hap ile 4 bin 858 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin liraya da el konuldu. Minibüsteki biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş. ve B.G. hakimlikçe tutuklandı, kadın şüpheli C.G. serbest bırakıldı. AA / Mehmet Çalık - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Uşak Güncel Haberler Son Dakika

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