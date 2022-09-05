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ÜSKÜDAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

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ÜSKÜDAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADAGamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR'da çekçekli motor kullanan bir erkek ve kadın, yanlarındaki çocuğu atık giysi kumbarasına sokarak içindekileri boşalttı.

ÜSKÜDAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR'da çekçekli motor kullanan bir erkek ve kadın, yanlarındaki çocuğu atık giysi kumbarasına sokarak içindekileri boşalttı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden kadın, giysilerin bir kısmını alarak çocukla birlikte uzaklaştı.

Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çekçekli motor kullanan bir erkek ve kadın, çocuğunu atık giysi kumbarasının içine sokarak, ihtiyaç sahipleri için bırakılan giysileri boşalttı. Bu sırada çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kendisini görüntülediğini fark eden kadın ve çocuk, giysilerin bir kısmını yerde bırakarak hızla uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üsküdar DHA Güncel Haberler

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