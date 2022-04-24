Son dakika haber... Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Libadiye Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.