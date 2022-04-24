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Son dakika haber... Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Adem Koç - Güncel
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Son dakika haber... Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Libadiye Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Adem Koç - Güncel

İtfaiye, Üsküdar, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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