Son dakika haber... Üsküdar Belediyesi, "Ot Biçme" Gerekçesi ile Polis ve Zabıta Eşliğinde Validebağ Korusu'na Girdi

Son dakika haber... AKP'li Üsküdar Belediyesi ekipleri, Koruma Kurulu kararına rağmen polis ve zabıta eşliğinde "ot biçme" gerekçesiyle, bu sabah saatlerinde Validebağ Korusu'na girdi, bölge sakinleri ve çevre savunucuları ise karşı çıktı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Üsküdarlılarla birlikte kıyımı durdurmaya çalıştıklarını belirterek, "Validebağ için tüm kamuoyuna buradan sesleniyoruz. Validebağ’ın korunması için tüm yetkileri göreve davet ediyoruz. Bugün saat 18:00'de yine Üsküdar’da Üsküdar Belediyesi'nin önünde bu çağırımızı yenileyeceğiz. Hukuka uygun olmayan bilimsel verileri taşımayan bu müdahalelere Üsküdar Belediyesi'nin son vermesini istiyoruz" dedi.

AKP'li Üsküdar Belediyesi ekipleri, Koruma Kurulu kararına rağmen polis ve zabıta eşliğinde "ot biçme" gerekçesiyle, bu sabah saatlerinde Validebağ Korusu'na girdi, bölge sakinleri ve çevre savunucuları ise karşı çıktı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Üsküdarlılarla birlikte kıyımı durdurmaya çalıştıklarını belirterek, "Validebağ için tüm kamuoyuna buradan sesleniyoruz. Validebağ'ın korunması için tüm yetkileri göreve davet ediyoruz. Bugün saat 18: 00'de yine Üsküdar'da Üsküdar Belediyesi'nin önünde bu çağırımızı yenileyeceğiz. Hukuka uygun olmayan bilimsel verileri taşımayan bu müdahalelere Üsküdar Belediyesi'nin son vermesini istiyoruz" dedi.

Üsküdar Belediyesi'nden yüzlerce görevli, imara açılmaması için iki yıldır mücadele verilen ve kazanılan hukuki süreç sonucu yeniden korumaya alınan ve birinci derece sit alanı olan Validebağ Korusu'na sabahın erken saatlerinde "otsu bitkileri biçmek" gerekçesiyle polis ve zabıta eşliğinde girdi. Zabıta ekipleri, koruyu savunmak için direnen Validebağ Gönüllüleri'nin üstüne yürüdü. Belediye görevlileri, vatandaşların tüm direncine rağmen bitkileri biçmeye çalıştı.

Korunun ekosisteminin bozulmaması için çaba gösteren vatandaşlar, kendilerini engellemeye çalışan zabıtaya, "Yurttaş olarak bu ülkenin korusunu korumaya hakkım var!" diyerek tepki gösterdi.

"TÜM KAMUOYUNA BURADAN SESLENİYORUZ VALİDEBAĞ'IN KORUNMASI İÇİN TÜM YETKİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Üsküdarlılarla birlikte kıyımı durdurmaya çalıştıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bugün sabah saatlerinden bu yana Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'na yapmış olduğu müdahale ile ilgili yurttaşlarla birlikte uğraşıyoruz. Biliyorsunuz Validebağ Korusu birinci derece doğal ve tarihi sit alanı. Burada yapılacak olan tüm işlemler Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayına tabi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da geldi Üsküdar Belediyesi ellerindeki makinalarla otları biçmeye, hayvanların yaşam alanını tarumar etmeye başladı. Onların ileride gübre olacak olana otlarını neredeyse çalarak buraların çoraklaşmasına neden oldu. Validebağ için tüm kamuoyuna buradan sesleniyoruz Validebağ'ın korunması için tüm yetkileri göreve davet ediyoruz. Bugün saat 18: 00'de yine Üsküdar'da Üsküdar Belediyesi'nin önünde bu çağırımızı yenileyeceğiz. Hukuka uygun olmayan bilimsel verileri taşımayan bu müdahalelere Üsküdar Belediyesi'nin son vermesini istiyoruz."