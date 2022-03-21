Son dakika haber | Uşak'ta binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Uşak'ta binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Uşak'ta binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberine göre Uşak'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Uşak'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Karaağaç Mahallesi Dördüncü Keklik Sokak'ta iki katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından evden çıkarılan ve dumandan etkilenen F.D. ve Ş.D. hastaneye kaldırıldı.

Komşusunun evinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen D.S. ise 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Binanın çatısına da sıçrayan ve itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

İtfaiye, Yangın, Uşak, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title