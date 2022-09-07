Son dakika haber... Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Uşak merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 kilo 538 gram metamfetamin ele geçirildi. Uşak merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 kilo 538 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak, İstanbul ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 538 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi. Polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çalık Uyuşturucu Ticareti Kütahya Uşak Güncel Haberler Son Dakika

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