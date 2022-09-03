Son dakika haber... Ünsal Ban hakkında yeniden yakalama kararı (3)
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Son dakika haberlerine göre TUTUKLANDIHakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılınca Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alınan Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDI
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılınca Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alınan Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel