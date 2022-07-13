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Son dakika haber! Üniversiteli Beste, düğünde maganda kurşunuyla öldü

Demirören Haber Ajansı - Şerife Serap Kara - Güncel
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Son dakika haber! Üniversiteli Beste, düğünde maganda kurşunuyla öldü

Gelen son dakika haberine göre AMASYA'da üniversite öğrenicisi Beste Koçak (19), katıldığı sünnet düğününde nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

AMASYA'da üniversite öğrenicisi Beste Koçak (19), katıldığı sünnet düğününde nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili düğünde tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Tatar köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Amasya'ya gelen Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Beste Koçak, köyde yakının sünnet düğününe katıldı. Düğün sırasında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu yere yığılan Koçak, çağrılan ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, rastgele ateş ederken tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen Selahattin A.'yı gözaltına aldı. Beste Koçak, otopsi sonrası Tatar köyünde toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel

Amasya Tatar Güncel Haberler Son Dakika

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