Son dakika haber: ÜMRANİYE'DEKİ YANGIN KOCA DEHŞETİ ÇIKTI; ASETON İLE KUNDAKLADI

Orhan Yeşilyurt'un boşanmak isteyen eşine öfkelenerek evi asetonla ateşe verdi. Güneş Yeşilyurt, bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan eşinin kendisini tehdit ettiğini ve peşine adam taktığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

"ASETON DÖKEREK YAKTI EVİ BEN O SIRADA ÇOCUĞUMLA BERABER DIŞARIDAYDIM."

"SABAH BEŞLERE KADAR KAPIMDA ADAM TUTUYOR."

"O TEHDİTLERE HAKARETLERE MARUZ KALMAK İSTEMİYORUM."

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Demirören Haber Ajansı / Güncel