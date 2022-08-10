Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 72 kilogram esrar 710 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ÜMRANİYE uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

ÜMRANİYE uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 72 kilogram 200 gram esrar, 410 bin adet captagon hap, 300 bin adet ectasy hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ümraniye'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, ihbarda bahsi geçen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan operasyonlarda buzdolabının içinde ve bir aracın gizli bölmelerinde toplam 72 kilo 200 gram esrar, 410 bin adet captagon hap, 300 bin adet ectasy hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 1 Ağustos'tan bu yana yapılan operasyonlarda 104 kilo 899 gram uyuşturucu, 801 bin 519 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda bin 81 şüpheliye işlem yapılırken bunlardan 94'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.