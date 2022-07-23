Ümraniye'de motosikletlinin düşerek sürüklendiği kaza kamerada

ÜMRANİYE'de hız yaptığı iddia edilen sürücü, motosikletinden düşerek metrelerce sürüklendi. Motosikletin kaldırımda yürüyen bir yayaya çarparak durduğu kazada, sürücü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şerifali Mahallesi Çetin Caddesi'nde dün akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kamyonet sola dönüş yaptığı sırada aynı istikamette hızla gelen motosikletli, hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletiyle metrelerce sürüklendi. Motosiklet kaldırımda yürüyen bir yayaya çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Atar ağır yaralanırken, kaldırımdaki yaya kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"ÇOK HIZLI GELDİ MOTOSİKLETLİ"

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA