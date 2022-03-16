Son dakika haber: Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmalı. - Haberler

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Son dakika haber: Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmalı.

AA - Selman Aksünger - Güncel
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Son dakika haber: Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı

Son dakika haberi... Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmalı.

Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmalı.

AA / Selman Aksünger - Güncel

Ukrayna, Adalet, Rusya, Güncel, Haberler

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