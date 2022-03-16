Son dakika haber: Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmalı.
AA - Selman Aksünger - Güncel
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Son dakika haberi... Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmalı.
Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmalı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Selman Aksünger - Güncel