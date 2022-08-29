Son dakika haber... Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı

Son dakika haberler: Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Energodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarının bombalandığını ve ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Energodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarının bombalandığını ve ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Orlov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Energodar şehrinin 3, 4 ve 5. ilçeleri saldırı altında. İlk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. Evlerin camları kırıldı. Park halindeki araçlarda yangın var." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Orlov'un paylaştığı videoda, yangının çıktığı park halindeki araçlara, söndürme ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

Orlov, Rus işgalcilerin, ülkenin Energodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali çevresine yaptığı saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tutmak için Energodar halkından imza toplamaya çalıştığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Rus işgalciler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcilerine bir dezenformasyon mektubu hazırladılar ve iddiaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından nükleer santralin bombardımanının durdurulmasını talep ettikleri bir bildiri kapsamında Energodar halkından imza topluyorlar."

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanları yolda

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Andrey Ermak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının, Zaporijya Nükleer Santrali'ne doğru yola çıktıklarını duyurdu.

Ermak, santralin etrafındaki saldırılara ilişkin "Ruslar, Energodar'a ateş açtı. Dünyayı kışkırtıp şantaj yapmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını güncelledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat-21 Haziran'da Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin tahmini veriler güncellendi.

Savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısı 47 bin 100'e çıkarken, Rusya'ya ait 234 uçak, 203 helikopter, 1947 tank, 4 bin 269 zırhlı araç, 1060 top imha edildi.

Rus güçleri 3 bin 188 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi, 844 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.