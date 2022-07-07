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Son dakika haber: Ukrayna: Rusya, yakında Zaporjiya'ya yeni bir saldırı başlatabilir

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Son dakika haber: Ukrayna: Rusya, yakında Zaporjiya'ya yeni bir saldırı başlatabilir

Son dakika haber... Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rusya'nın yakında Zaporjiya'ya yeni bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rusya'nın yakında Zaporjiya'ya yeni bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

RBK Ukrayna sitesinde yer alan habere göre, Malyar, yerel televizyon kanallarının ortak yayınında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Zaporjiya yönünde en az 5 tabur taktik grubunu takviye ettiğini bildirdi.

Malyar, "Zaporjiya ve Novopavlovsk yönlerinde düşmanın Zaporjiya'ya bir saldırı gerçekleştirmesi veya birimlerimizi kuşatmak için Velika Novoselovka-Pokrovskoye yönünde sapma yapması söz konusu." dedi.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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