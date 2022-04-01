Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 700 asker, 143 uçak, 131 helikopter ve 625 tankını kaybetti - Haberler

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Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 700 asker, 143 uçak, 131 helikopter ve 625 tankını kaybetti

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 700 asker, 143 uçak, 131 helikopter ve 625 tankını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 700 askerini, 143 uçağını, 131 helikopterini ve 625 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 700 askerini, 143 uçağını, 131 helikopterini ve 625 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-1 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 131 helikopter, 625 tank, 1751 zırhlı araç, 316 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1220 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 85 insansız hava aracını da kaybetti.???

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Haberler

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