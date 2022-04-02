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Son dakika haber! Ukrayna'nın Buça şehrinde savaşın acı izleri ortaya çıktı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Son dakika haber! Ukrayna'nın Buça şehrinde savaşın acı izleri ortaya çıktı

Son dakika haberler: Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaştı.

Ukraynalı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, şehirde yaşanan savaşın acı izleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, ???????Buça sokaklarında sivil cesetlerinin bulunduğu görülüyor.

Ukraynalılar, Rus ordusunun şehri terk etmeden önce sivilleri katlettiğini öne sürüyor.

Görüntülerde, evlerin çatışmalar nedeniyle harabeye döndüğüne, dükkanların ise yağmalandığına ilişkin kareler yer alıyor.

Ukraynalı şarkıcı Kamaliya da Instagram hesabından, Buça'daki at çiftliklerinde dünya ve olimpiyat şampiyonu bazı atların Rus güçlerince kurşunlandığını, çiftliğe ise mayın döşendiğini ileri sürdü.

Buça Belediye Başkanı Anatolyi Fedoruk, dün, kentin Rus askerlerinden kurtarıldığını duyurmuştu.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Medya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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