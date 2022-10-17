Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda patlama sesleri! Halka 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapılıyor

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldi. Saldırıların kamikaze drone'lar ile gerçekleştirildiği belirtilirken Kiev belediyesi halka "sığınaklarda kalın" çağrısında bulundu.

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya- Ukrayna savaşında bugünlerde tansiyon epey yüksek. Ukrayna ordusu Rusya için büyük öneme sahip Kırım Köprüsü'nü patlattı. Rusya ise intikam için Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombardıman altına aldı. 10 Ekim'deki saldırılarda onlarca insan hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştı.

İKİ AYRI PATLAMA YAŞANDI

Kiev bu sabah da bomba sesleriyle güne başladı. Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtip "Çok sayıda binada hasar var. Ekipler olay yerinde" dedi.

HALKA TEDBİR ÇAĞRISI YAPTILAR

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı. Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Kiev belediyesi halka "sığınaklarda kalın" çağrısında bulundu.