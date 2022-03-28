Son dakika haber! Ukrayna: Mariupol'un Rus ordusunca kuşatılmasından beri 5 bin sivil öldü

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından beri aralarında 210 çocuğun da bulunduğu 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Boyçenko, yaptığı açıklamada, Mariupol'un Rus güçlerince kuşatılmasının 27. gününde aralarında 210 çocuğun da olduğu toplam 5 bin Mariupollunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Boyçenko, kuşatma öncesi 140 bin, kuşatma sonrası ise 150 bin kişinin şehri terk ettiğini belirterek, halen Rus ordusunun kuşattığı Mariupol'da yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.

Şehirdeki apartmanların ve evlerin yaklaşık yüzde 90'ının bombardımanlarda zarar gördüğünü vurgulayan Boyçenko, bombardımanlarda ayrıca şehirdeki 7 hastane, 3 poliklinik, 3 doğumevi, 7 üniversite, 57 okul, 70 kreş, 2 fabrika ve limanın da zarar gördüğünü kaydetti.