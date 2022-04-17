Ukrayna'daki savaşta harabeye dönen Moşun köyü, AA tarafından görüntülendi

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da ağır hava saldırıları sonucu harabeye dönen Moşun köyü, Anadolu Ajansı (AA) ekibince özel izin alınarak görüntülendi.

Başkent Kiev bölgesinde bulunan Gostomel şehrine yakın Moşun köyü, Gostomel havaalanını ele geçirmek isteyen Rus hava kuvvetlerince defalarca bombalanarak, adeta yerle bir edildi.

Ukrayna ordusunun nisan başında yeniden kontrolü sağladığı köyde Rus askerler tarafından bırakılan çok sayıda patlamamış mühimmat, yanmış zırhlı araçlar ve bir Rus askerin yanmış cesedi ortaya çıktı.

Mayın tarama çalışmalarının haftalarca sürdüğü köye güvenlik önlemleri kapsamında giren AA ekibine, Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi yetkilileri eşlik etti.

İnsanların tatil köyü olarak da bildiği köyde, Rus ordusunun kullandığı askeri üniformalar, patlamış zırhlı araçlar, telef olmuş hayvanlar, yerle bir olmuş kilise, çatışmalar sırasında zarar gören ağaçların yanı sıra tüm evlerin hasar aldığı görülüyor.

Güvenlik önlemlerinin sürdüğü köyde evleri yıkılan çift, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yoğun hava saldırıları neticesinde yıkılan evlerinin enkazından kalan eşyalarını kurtarmaya çalışan Vitali (58), ailece Kiev'de yaşadıklarını ama buradaki evlerini tatil evi olarak kullandıklarını söyledi.

Köye hava saldırılarının savaşın ilk gününden başladığını aktaran Vitali, "Evde ilk katta bazı yerler sağlam kaldı. İkinci kat tamamen çöktü." dedi.

Vitali'nin eşi Ludmila Şenkov, hava saldırılarında buradaki evlerin yıkıldığını anlatarak, "Biz 16 yıl boyunca kocamla bu evi inşa etmek için çabaladık." dedi.

Savaşın başlangıcında köye Rus tanklarının girdiğini, Rus askerlerin köyde özel araçlarla hareket eden sivillere ateş açtıklarını kaydeden Şenkov, evlerin 27 Şubat'ta yandığını belirtti. Şenkov, "Evimizi yeniden inşa edeceğiz. Ailemiz büyük, torunumuz var. " diye konuştu.

Evsiz kalan bir başka köy sakini Denis Moryuk (34) ise köye ciddi bir saldırı beklemediklerini, bu yüzden son günlere kadar evlerinden ayrılmadıklarını ancak 24 Şubat'ta onlarca savaş helikopterinin gelmesinin ardından bölgeden eşiyle ayrıldıklarını söyledi.

Moryuk, köyde 5 yıl boyunca ev inşa ettiklerini ve başkent Kiev'den yaklaşık bir buçuk yıl önce buraya taşındıklarını aktararak, "Evde sadece iki kez yılbaşı karşıladık." şeklinde konuştu.

Evlerinin şubat sonunda köye düzenlenen ağır bombardımanlar sonucu tamamen yandığını dile getiren Moryuk, köye, arkadaşlarıyla beraber askerlere yardım etmek için döndüğünü kaydetti.