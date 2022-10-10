Son dakika haber | Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Mehmet Kazım Temel, Rusya'nın Kiev'e yönelik füze saldırılarının ardından yaşananları anlattı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan Türk vatandaşı Mehmet Kazım Temel'in açıklamaları Güvenlik önlemleri KİEV - Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan Türk vatandaşı Mehmet Kazım Temel, Rusya'nın Kiev'e yönelik füze saldırılarının ardından şehir merkezinde yaşananları AA muhabirine anlattı.
Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan Türk vatandaşı Mehmet Kazım Temel'in açıklamaları
Güvenlik önlemleri KİEV - Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan Türk vatandaşı Mehmet Kazım Temel, Rusya'nın Kiev'e yönelik füze saldırılarının ardından şehir merkezinde yaşananları AA muhabirine anlattı.
Kaynak: AA / Güncel