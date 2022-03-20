Son dakika haber: Ukrayna'da savaş başladığından bu yana 6 yabancı gazeteci öldürüldü

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı günden bu yana ülkede görev yapan 6 yabancı uyruklu gazetecinin, Rusya'nın saldırıları sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünyada gazetecilerin yasal hak ve güvenliğini sağlamak için çalışan Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), Rusya- Ukrayna savaşının bölgedeki gazetecilere etkilerine dair raporunu internet sitesinde paylaştı.

Rapora göre Ukraynalı medya kuruluşları çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerde ofislerini kapatırken çoğu medya çalışanı güvenliğini sağlamak için koruyucu ekipman veya ilk yardım çantası satın almaya başladı.

6 yabancı gazeteci hayatını kaybetti

Ukrayna genelinde 3 bine yakın yabancı uyruklu gazeteci çalışırken, bu gazetecilerden 6'sı Rus saldırılarında yaşamını yitirdi.

Aynı saldırılarda 8 yabancı gazeteci yaralanırken, 2 gazeteci ise Rus birlikleri tarafından kaçırıldı.

Raporda, Ukraynalı gazetecilerin savaş zamanındaki zayiatına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bunun yanı sıra Rus bilgisayar korsanlarının 2, 3 ve 17 Mart'ta Ukrayna medyasına ait internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirdiği bilgisi aktarıldı.

Rus füzelerinin 1, 2, 14 ve 16 Mart'ta Ukrayna'nın 6 ayrı bölgesinde televizyon kulelerini hedef aldığı bildirildi.

Gazetecilerin zırha ihtiyacı var

Raporda görüşüne yer verilen PEC Ukrayna temsilcisi Andrii Lanits, bölgede görev yapan gazetecilerin güvenlik sorunu olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'daki gazetecilerin zırh, kask, telsiz ve ilk yardım ekipmanına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Lanits, kaçırılan iki yabancı gazetecinin Ukrayna'nın güneyinde Rusya'nın kontrolü ele aldığı bölgelerde görev yaptığı bilgisini paylaştı.