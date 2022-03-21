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Son dakika haber! Ukrayna: "15 bin Rus askerini öldürdük"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! Ukrayna:

Son dakika haber... Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki çatışmalarda 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki çatışmalarda 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 26 gündür sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'tan bu yana 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya'ya ait 498 tank, bin 535 zırhlı askeri araç, 240 topçu atış sistemi, 80 çok namlulu roketatar, 45 hava savunma sisteminin imha edildiğini belirten bakanlık, 97 uçak, 121 helikopter, 24 insansız hava aracı, 969 araç, 60 yakıt tankeri, 3 gemi ve 13 özel teknik ekipmanın da imha edildiğini duyurdu.

(Bekir Keskin/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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