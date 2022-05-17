Son dakika haber... Uganda, Kongo'daki askerlerini çekeceğini duyurdu - Haberler

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Son dakika haber... Uganda, Kongo'daki askerlerini çekeceğini duyurdu

AA - Güncel
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Son dakika haber... Uganda, Kongo'daki askerlerini çekeceğini duyurdu

Son dakika haberi: Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bulunan askerlerini geri çekeceğini duyurdu.

Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bulunan askerlerini geri çekeceğini duyurdu.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Shujaa Operasyonu, orijinal anlaşmamıza göre yaklaşık 2 hafta içinde resmen sona erecek." ifadesini kullandı.

Kainerugaba, KDC'deki Uganda askerlerinin geri çekileceğini belirterek "Başkomutanımızdan veya Savunma Kuvvetleri Şefinden ek bir talimat almazsam 2 hafta içinde tüm birliklerimizi KDC'den çekeceğim." açıklamasını yaptı.

Uganda Ordusu, geçen yıl kasımda başkent Kampala'da meydana gelen canlı bomba saldırılarının ardından terör örgütü Müttefik Demokratik Güçleri'ne (ADF) yönelik operasyon başlatmıştı.

Bu kapsamda Uganda, geçen yıl aralıkta KDC'nin doğusunda varlık gösteren ADF'ye yönelik operasyonlara destek vermek amacıyla bu ülkeye asker göndermişti.

Uganda'nın KDC'de 1700 askeri olduğu tahmin ediliyor.

Uganda, 16 Kasım 2021'de başkent Kampala'da düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırılarından ADF'yi sorumlu tutuyor.

AA / Güncel

Yoweri Museveni, Twitter, Uganda, Kongo, Güncel, Haberler

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