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Son dakika haber... Tuzla'da atölye yangınına itfaiye müdahale ediyor

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Son dakika haber... Tuzla'da atölye yangınına itfaiye müdahale ediyor

Bir son dakika haberine göre İstanbul Tuzla'daki bir atölyede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İstanbul Tuzla'daki bir atölyede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi'nde bulunan 2 katlı atölyenin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

İstanbul İtfaiye Tuzla Güncel Haberler Son Dakika

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