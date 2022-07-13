Son dakika haber... Tuzla'da atölye yangınına itfaiye müdahale ediyor
AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Bir son dakika haberine göre İstanbul Tuzla'daki bir atölyede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
İstanbul Tuzla'daki bir atölyede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi'nde bulunan 2 katlı atölyenin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.
AA / Metin Tokgöz - Güncel