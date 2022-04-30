Son dakika haber | Tutuklanan katil zanlısı, arkadaşını öldürdüğü otomobilini de yakmış

NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de arkadaşı İbrahim Çinioğlu'nu (47) tabancayla vurarak öldürüp cesedini baraj kenarına atan Harun Işık (32), tutuklandı. Işık'ın olayı gerçekleştirdiği kanlı otomobilini de yaktığı ortaya çıktı.

Akaya Barajı Dolusavak mevkisinde 28 Nisan'da hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin tabanca ile vurularak öldürüldüğünü ve baraj kenarına atıldığını belirledi. Cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin, İbrahim Çinioğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Tamamen yanan otomobil yapılan incelemenin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.