Son dakika haber | Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Çalışma Bakanı Mai ile görüştü - Haberler

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Son dakika haber | Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Çalışma Bakanı Mai ile görüştü

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Son dakika haber | Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Çalışma Bakanı Mai ile görüştü

Son dakika gündem haberi: Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Çalışma Bakanı James Hot Mai tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Çalışma Bakanı James Hot Mai tarafından kabul edildi.

Çalışma Bakanlığında yapılan toplantıda, ikili ilişkiler ve Güney Sudan'daki çalışma hayatı ile istihdam sorunları ele alındı.

Büyükelçi Mutaf, Bakan Mai'ye Türkiye'nin bu ülkedeki insani yardımları ve kalkınma projeleri hakkında bilgi verdi.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Güney Sudan, Türkiye, Güncel, Haberler

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