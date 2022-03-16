Son dakika haber | Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Çalışma Bakanı Mai ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Çalışma Bakanı James Hot Mai tarafından kabul edildi.

Çalışma Bakanlığında yapılan toplantıda, ikili ilişkiler ve Güney Sudan'daki çalışma hayatı ile istihdam sorunları ele alındı.

Büyükelçi Mutaf, Bakan Mai'ye Türkiye'nin bu ülkedeki insani yardımları ve kalkınma projeleri hakkında bilgi verdi.