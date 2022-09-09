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Son dakika haber | Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

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Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan ve bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturma savcılığına çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli, "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli avukatı eşliğinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgusunun ardından "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanarak Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Hakimlik kararında, şüphelinin örgütün 2014 yılında Musul'u ele geçirmesiyle ilgili idari görev üstlendiği, örgüt yönetiminin şüphelinin "Şeri hukuk" bilgisinden ve fetvalarından faydalandığı belirtildi.

Önce sözde eğitim bakanı sonra da "kadıların kadısı" görevi üstlenen şüphelinin pek çok ihtilaf üzerine kararlar verdiği kaydedilen kararda, şüphelinin örgütün elebaşı tarafından üst düzey görevlere hazırlandığı aktarıldı.

Örgütün elebaşlarından Abdullah Kardaş'ın ölümünün ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin raporlarında belirtildiği üzere örgütün yeni liderinin şüpheli Sumaidai şeklinde açıklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

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