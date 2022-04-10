Son dakika haber! Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KARAMAN (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve Karaman Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Engin Öztürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.