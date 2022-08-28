Son dakika haber: TÜRK KIZILAY'INDAN HALEP VAPURU ŞEHİTLERİ İÇİN ANI DALIŞI

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ÇANAKKALE Savaşları sırasında 25 Ağustos 1915'te İngiliz E-11 Denizaltısı tarafından batırılan Halep Vapuru şehitleri için Türk Kızılay'ı tarafından anı dalışı düzenlendi.

Türk Kızılay'ı tarafından Çanakkale'de düzenlenen 'Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı' etkinlikleri kapsamında, Kızılay Ağadere Müzesi'nden Kilitbahir köyündeki bakı terasına kadar 'Kahramanların İzinden Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Kızılay yöneticileri ve gönülleri, Kilitbahir köyündeki Seyit Onbaşı Anıtı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından, Çanakkale Kara Savaşları sırasında Arıburnu ve Anafartalar bölgesinde ağır yaralanan askerleri, İstanbul'da hastane haline getirilen Selimiye Kışlası'na götürmek üzere Akbaş İskelesi'nde beklemekte olan ve 25 Ağustos 1915 tarihinde İngiliz E-11 Denizaltısı tarafından vurularak batırılan Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı düzenlendi. Törene Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda Kızılay gönüllüsü katıldı.

Akbaş Limanı'ndaki anı dalışı etkinliği Kızılay yelken ve kano takımlarının gösterisiyle başladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın teslim ettiği plaket, dalgıçlar tarafından Akbaş Limanı açıklarında yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan batığa indirilip, güvertesine bırakıldı. Kerem Kınık, törende yaptığı konuşmada, Birinci Cihan Harbi'nin her cephesinde bulunan Kızılay'ın, Çanakkale cephesinde de çok büyük yararlılıklar gösterdiğini belirtti.

Çanakkale cephesinin her noktasında yaralanan askerlerin Akbaş Limanı'ndan Şarköy, Tekirdağ, İstanbul gibi ve çok farklı noktalara tahliye ederek, yolda tedavilerini gerçekleştirip hastanelere uğurlandığını belirten Kınık, Hilal-i Ahmer, özellikle kara savaşlarının başladığı günden sonra 150 bini aşkın Çanakkale'den yaralı transferi ve tahliyesi gerçekleştirdi. Fakat bunlardan biri vardı ki o da Halep Vapurumuzdu. Akbaş Limanı açıklarında yaklaşık 15 metre derinlikte yatıyor. 25 Ağustos 1915 yılında İngiliz E-11 Denizaltısı tarafından torpillenerek batırıldığında

içinde İstanbul'a tahliye için bekleyen 200 yaralımızın bulunduğu sivil Hilal-i Ahmer Halep Vapuru'nu ve içindeki şehitlerimizi anmak için buradayız. Tüm şehitlerimize rahmetle anıyoruz dedi.

Katılımcılar daha sonra ise Akbaş Şehitliği'ni ziyaret edip, karanfil bıraktı. (DHA)