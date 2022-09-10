Son dakika haber | Turgutlu'da uyuşturucu ve otomobil hırsızlığı operasyonlarında 3 kişi yakalandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi ile otomobil hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi ile otomobil hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu nakledileceği bilgisi sonrası İstasyonaltı Mahallesi'nde N.G. (30) ile H.D'nin (28) kaldığı apart oteldeki odada arama yaptı. Yapılan aramada 68,85 gram metamfetamin, 1 gram esrar ile 4 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Kovalamaca sonucu yakalandı Ergenekon Mahallesi'nde park halindeki beyaz renkli otomobilin çalındığı ihbarı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasının değiştirilerek Irlamaz Mahallesi'nde kullanıldığını tespit etti. Yaşanan kovalamaca sonrası otomobil durdurularak Ö.F.S. (18) gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Kamil Tekmen Hisarcık Turgutlu Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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