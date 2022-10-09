Son dakika haber! Turgutlu'da başpehlivanlık mücadelesini Menderes Saltık kazandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3'üncü düzenlenen Turgutlu Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Menderes Saltık birinci oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3'üncü düzenlenen Turgutlu Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Menderes Saltık birinci oldu. Turgutlu Belediyesince Irlamaz Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen organizasyona, güreşseverler ilgi gösterdi. Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, İsmail Koç, Orhan Okulu, Recep Kara ve Menderes Saltık'ın da yer aldığı güreşlerde 54 başpehlivan mücadele etti. Finalde Serhat Gökmen'i yenen Menderes Saltık, kupa ve madalyasını Kaymakam Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Çetin Akın'dan aldı. Kaynak: AA / Güncel Turgutlu Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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