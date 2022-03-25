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Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde tankta parlama meydana geldi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde tankta parlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı dolum tankında parlama meydana geldi. C.K, U.Y, İ.K ve S.K adlı 4 işçi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralanan 4 işçi ise olay yerinde yapılan ilk kontrollerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan C.K. yanık ünitesine alındı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından müşahade altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı

Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı

Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli, Yangın, Körfez, işçi, Güncel, Haberler

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