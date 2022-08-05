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Son dakika haber | Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

Son dakika haber | Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

Gelen son dakika haberine göre Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

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Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçe kırsalında teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Özel eğitimli köpeklerle ilçe kırsalında arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınağı tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada dizüstü bilgisayar, güneş paneli, tansiyon ölçüm cihazı, 10 çift spor ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz hale getirildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

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