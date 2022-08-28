Son dakika haber! Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kent merkezine bağlı Alacık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Sidar Can Eren Tunceli Güncel Haberler Son Dakika

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