Son dakika haber! Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
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Son dakika gündem haberine göre Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kent merkezine bağlı Alacık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel