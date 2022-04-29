Son dakika haber | Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber | Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Son dakika haber | Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunceli'nin Pertek ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hırsızlıklarla ilgili şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, evlere girerek hırsızlık yapan B.E. ve O.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tunceli, Güncel, Haberler

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