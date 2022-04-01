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Son dakika haber: Tunceli'de cinsel istismar olayına ilişkin 8 kişi tutuklandı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Son dakika haber: Tunceli'de cinsel istismar olayına ilişkin 8 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Tunceli'nin Pertek ilçesinde, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunulması olayına ilişkin 8 zanlı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunulması olayına ilişkin 8 zanlı tutuklandı.

Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 kız çocuğunun "cinsel istismara uğradığı" yönündeki şikayeti değerlendirerek çalışma başlattı.

Polis, olayla ilişkisi olduğu ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Pertek Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıkça sorgulandı.

Zanlıların tamamı daha sonra çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tunceli, Güncel, Haberler

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