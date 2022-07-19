Son dakika haber! TRAFİK KAZASI SONRASINDA SÜRÜCÜLERİN TEKME VE YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

BAYRAMPAŞA'da trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. Piri Reis Sokakta ilerleyen minivan, Büyükada Sokak'tan çıkan motorbisikletle çarpıştı. Kazada motorbisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, sürücüler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler sokak ortasında dakikalarca kavga etti. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel