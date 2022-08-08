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Son dakika haber! Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

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Son dakika haber! Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'da jandarmanın düzenlediği dört farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Trabzon'da jandarmanın düzenlediği dört farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzköy, Arsin, Sürmene ve Ortahisar ilçelerindeki ev ve iş yerlerine yönelik son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda kenevir bitkisi, kubar esrar, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

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