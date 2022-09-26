Son dakika haber: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ilçeye bağlı Bölümlü Mahallesi'nde E.A'nın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerinin yaptığı operasyonda, 1 kilogram kubar esrar, 100 gram metanfetamin, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, sustalı bıçak, 2 av tüfeği ile 346 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili E.A, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum Jandarma Hisarcık Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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