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Son dakika haber: Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Son dakika haber: Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılıkla Mücadele Timleri, Akçaabat ilçesinde O.K'nin (47) çok sayıda tarihi eser kolye uçları ve sikkeleri piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 59 sikke ve 8 tarihi eser niteliği olan kolye ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele Akçaabat Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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