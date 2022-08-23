Son dakika haber: Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılıkla Mücadele Timleri, Akçaabat ilçesinde O.K'nin (47) çok sayıda tarihi eser kolye uçları ve sikkeleri piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 59 sikke ve 8 tarihi eser niteliği olan kolye ucu ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Kaçakçılıkla Mücadele Akçaabat Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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