Son dakika haber: Trabzon'da seyir halindeki otomobilden havaya ateş açan sürücü yakalandı

Trabzon'da seyir halindeki otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Ortahisar ilçesindeki Erdoğdu Mahallesi'nde otomobilden tabancayla havaya ateş edilmesiyle ilgili çalışma başlatan ekipler, araç ve sürücüyü tespit etti.

Kısa sürede yakalanan sürücü A.U, gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada tabanca ele geçirildi. Alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen A.U'ya 7 bin 348 lira ceza uygulandı.

A.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.