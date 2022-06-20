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Son dakika haber... Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında teslim olan sürücü tutuklandı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Son dakika haber... Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında teslim olan sürücü tutuklandı

Son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki jandarma er Hüseyin Kenan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki jandarma er Hüseyin Kenan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

İlçeye bağlı Akoluk Mahallesi, Maçka- Trabzon kara yolunda 18 Haziran Cumartesi Hüseyin Kenan'ın kullandığı motosikletle çarpışması sonucu ölümüne neden olan U.B. (35) jandarmaya teslim oldu.

Sürücü, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken rahatsızlığı sonucu hava değişimi raporu alan ve memleketi Trabzon'da bulunduğu sırada geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Kenan (21) Akoluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedilmişti.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Hüseyin Kenan Ortahisar Jandarma Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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