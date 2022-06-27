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Son dakika haber... Trabzon'da mahalle muhtarlığına silahlı saldırı düzenlendi

AA - Hakan Burak Altunöz - Güncel
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Son dakika haber... Trabzon'da mahalle muhtarlığına silahlı saldırı düzenlendi

Son dakika haberler: Trabzon'un Tonya ilçesinde bir mahalle muhtarlığına, içeride kimse bulunmadığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir mahalle muhtarlığına, içeride kimse bulunmadığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.

İlçeye bağlı Kösecik Mahallesi muhtarlığına gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Olay anında mahalle muhtarlığının kapalı olması dolayısıyla yaralanan olmadı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

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