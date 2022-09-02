Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Trabzon'da kendisini doktor olarak tanıtan kişinin, Rize'deki hastanede de görüntüleri ortaya çıktı

Güncel Haberler

Son dakika haber... Trabzon'da kendisini doktor olarak tanıtan kişinin, Rize'deki hastanede de görüntüleri ortaya çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'da hastanede kendisini doktor olarak tanıtan kişinin, Rize'de de hastanede çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon'da hastanede kendisini doktor olarak tanıtan kişinin, Rize'de de hastanede çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir süre önce doktor önlüğü ile gelen S.A, kendisini "beyin cerrahı" olarak tanıtarak doktorların dinlenme bölümüne geçti.

S.A, burada bir süre sohbet ettiği personele, hastaneye yeni atandığını söyledi. S.A'nın konuşmalarından şüphelenen bir personel, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

S.A, daha sonra hastaneden dışarıya çıkartıldı.

Rize'deki bu olaydan bir süre sonra yine doktor önlüğü giyip, stetoskop takarak Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne giren S.A'nın, burada çıkan arbedeye karışmasının ardından doktor olmadığı anlaşılmıştı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve inşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen S.A. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Trabzon Rize Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title