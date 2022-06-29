Son dakika haber: Trabzon'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler... Trabzon'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Trabzon'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timleri'nin istihbari çalışmaları sonucu Ortahisar ilçesinde F.K'nin (51) evinin bir odasında bandrolsüz kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü tespit edildi.
Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, 1 tam otomatik sarma makinesi, 75 bin 800 makaron (filtresiz sigara kağıdı), 130 kilogram tütün, 4 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel