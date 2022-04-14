Son dakika haber... Trabzon'da 5 katlı apartmanda yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Trabzon'da 5 katlı apartmanda yangın çıktı

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Trabzon'da 5 katlı apartmanda yangın çıktı

Son dakika haberi: Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Kalkınma Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş bölümündeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri, apartman içerisinde biriken duman nedeniyle evlerinden çıkamadı.

Yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, merdivenle binanın çatı katındaki terasa ulaştı.

Binanın çatı katındaki dairede yaşayan M.A, dumanın dağılmasının ardından ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Dumandan etkilenen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Son dakika haber... Trabzon'da 5 katlı apartmanda yangın çıktı

Son dakika haber... Trabzon'da 5 katlı apartmanda yangın çıktı

Son dakika haber... Trabzon'da 5 katlı apartmanda yangın çıktı

Son dakika haber... Trabzon'da 5 katlı apartmanda yangın çıktı

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Ortahisar, Trabzon, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title