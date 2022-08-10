Son dakika haberi | 'Totobo' şebekesine operasyonun detayları

Son dakika haberleri... İSTANBUL merkezli 8 ilde, PKK ve DHKP-C terör örgütleri ile bağlantılı olduğu belirtilen 'Totobo' isimli yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İSTANBUL merkezli 8 ilde, PKK ve DHKP-C terör örgütleri ile bağlantılı olduğu belirtilen 'Totobo' isimli yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 12'si tutuklandı. Örgüt üyelerinin, şebeke lideri Ö.G.'nin talimatıyla yakalanmamak için silahlarını gömdüğü, ihtiyaç durumunda çıkarmayı planladıkları kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, terör örgütleri PKK ve DHKP-C ile bağlantılı oldukları ve yasa dışı bahis oyunları ile 1 milyar lira kazandıkları tespit edilen 'Totobo' isimli şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul'un Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri ile Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin'de eş zamanlı yapılan operasyonlarda 75 şüpheliden 62'si yakalandı. Şebeke üyelerinin paravan şirketler üzerinden kurdukları yasa dışı bahis oyunlarından elde ettikleri para trafiğinin Kuzey Makedonya'ya kadar uzandığı ve izlerini kaybettirmek için yabancı uyruklu kişiler adına açılan hatları kullandıkları ortaya çıktı.

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