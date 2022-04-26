Son dakika haberi... Topkapı Sarayı surlarında restorasyon işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı - Haberler

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Son dakika haberi... Topkapı Sarayı surlarında restorasyon işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

AA - Mehmet Kara - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Topkapı Sarayı Sur-i Sultani'de yürütülen restorasyon çalışmasında görevli işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Topkapı Sarayı Sur-i Sultani'de yürütülen restorasyon çalışmasında görevli işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Topkapı Sarayı'nın sahil kısmındaki sarayı koruyan surlarda restorasyon çalışması yapan işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında, konteynerlerde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Boğaz'ın farklı noktalarından da görüldü.

AA / Mehmet Kara - Güncel

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